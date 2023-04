Premium Het beste van De Telegraaf

Winnaar Rosmalen kwakkelt na droomzomer al maanden met fitheid en dat baart zorgen Tim van Rijthoven tussen hoop en vrees: ’Soms denk ik dat mijn lichaam niet is gemaakt voor topsport’

Voor Tim van Rijthoven is het eerst zaak om weer fit te worden en het vertrouwen in zijn lichaam te hervinden: „Het is nu wachten tot mijn lichaam weer ’ja’ zegt.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

”Het is nog maar de vraag of de pees in mijn elleboog ooit weer fit wordt voor topsportniveau.” Het zijn duidelijke woorden van Tim van Rijthoven wanneer hij in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen uitgebreid de tijd neemt om uit te leggen waarom de tennisliefhebber hem al maanden niet meer heeft zien schitteren. „Af en toe krijg ik het idee dat mijn lichaam niet is gemaakt voor topsport.”