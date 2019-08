Vraagtekens bij Gasly na zoveelste ’vernedering’

Bovendien werd Gasly op een ronde gezet door teamgenoot Max Verstappen, die hem eigenlijk al het hele seizoen voor schut zet door met hetzelfde materiaal veel beter te presteren.

Het weekeinde begon nog veelbelovend voor Gasly, die vrijdag de snelste was in de tweede vrije training. ,,Vanaf dat moment verloor ik mijn snelheid en had ik veel moeite met het vinden van grip.”

De start van de race verliep bovendien dramatisch voor de als zesde gestarte Gasly. ,,Ik had wat wielspin en werd vervolgens ingesloten in bocht één. Daar verloor ik drie posities. Dat hielp niet mee.”

Gasly had geen idee waarom zijn bolide gedurende het weekeinde minder werd. ,,We moeten onderzoeken hoe dat kan, zodat we in Spa sterker kunnen terugkomen. Ik heb vandaag een paar puntjes gepakt, maar dat waren er minder dan gehoopt.”

Gasly eindigde de race uiteindelijk als zesde, Verstappen werd tweede, achter winnaar Lewis Hamilton. In de WK-stand bezet Gasly ook de zesde plek. Zijn achterstand op nummer vijf Charles Leclerc van Ferrari is echter levensgroot: 132 om 63.

Het F1-circus heeft de komende weken zomerstop. Over drie weken staat de Grand Prix van België op het programma.