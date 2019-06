Pech blijft Del Potro achtervolgen

De door blessures achtervolgde Argentijn gleed woensdag in zijn eersterondepartij tegen Denis Shapovalov weg en heeft een opgezwollen rechterknie. Del Potro won de partij wel, maar trok zich een paar uur later terug uit het toernooi in Londen.

De 30-jarige Del Potro moest vorig jaar zijn seizoen vroegtijdig beëindigen wegens een breuk in zijn knieschijf. De afgelopen jaren stond hij ook meerdere keren langs de kant wegens polsklachten.

Of Wimbledon in gevaar is voor de nummer 12 van de wereld, is nog niet duidelijk. Vorig jaar haalde Del Potro de kwartfinales op Wimbledon. Daarna haalde hij de eindstrijd op de US Open.