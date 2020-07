Rust goed voor Salah, Zlatan en Ronaldo

Wim Kieft Ⓒ Rene Bouwman

Het is eigenlijk van de gekke: aan de ene kant betekent de coronacrisis dat clubs financieel inleveren, aan de andere kant dwingt de coronacrisis topclubs te investeren. Het gevolg zal zijn dat het verschil tussen grote en kleine clubs groter wordt. Ga maar na: het overvolle programma dat op de topclubs afkomt komend seizoen zal resulteren in grotere selecties. Topclubs kunnen en willen het risico niet lopen door blessures de boot te missen. Vandaar zullen ze investeren in een grotere, gelijkwaardige selectie. Zo erg als jaren geleden bij AC Milan, toen daar 24 gelijkwaardige spelers rondliepen, zal het niet worden, maar topclubs gaan actief de transfermarkt op.