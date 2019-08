’Goede kant op met Kruijswijk’

„Steven heeft net als Lennard Hofstede nog wat last van de val in de ploegentijdrit, maar het gaat de goede kant op”, aldus de Duitser, die zijn renners volgens plan de dag zag doorgekomen. „Op bepaalde punten wilden we van voren zitten. Dat is goed gelukt, want we zaten op kop. Het geeft aan hoe sterk de jongens zijn.”

Niermann doelde op het kopwerk dat Jumbo-Visma in de laatste twintig kilometer verrichte. Onder anderen Tony Martin ploegde door de wind om op die manier Kruijswijk en Primoz Roglic uit de problemen te houden in de hectische slotfase.

„Het was vandaag een relatief makkelijke etappe, maar de finale was lastig”, stelde Martin na de rit, die werd gewonnen door sprinter Sam Bennett. „De vele rotondes en obstakels zorgden voor gevaar en stress. Daarom wilden we met het team vooraan zitten en dat is gelukt. Ik ben blij dat Steven, Primoz en George Bennett goed door de finale zijn gekomen. We hebben laten zien dat we een sterk team zijn.”

Alle drie de klassementrenners van Jumbo-Visma finishten in het peloton. In het algemeen klassement is Roglic de beste geklasseerde man in het geel-zwart. De Sloveen staat zesde, op 35 seconden van rodetruidrager Nicolas Roche van Sunweb. Bennett bezet plek zeventien. Zijn achterstand bedraagt één minuut en dertien seconden. Kruijswijk is 51e, op twee minuten en 19 seconden.