Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Binnensport ziet sportdeelname slinken en vraagt perspectief

12.44 uur: Meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties vragen een duidelijk perspectief van de regering voor de 6 miljoen mensen die door de coronamaatregelen nog altijd niet kunnen sporten in sporthallen en -zalen. In een gezamenlijke brief doen ze een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer om bij een volgend keuzemoment meer oog te hebben voor „de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is.”

Tot op heden is alleen buiten sporten toegestaan. Vanaf dinsdag geldt weer een kleine verruiming. Dan mogen ook mensen vanaf 27 jaar in groepjes van maximaal vier in de buitenlucht sporten, op 1,5 meter en georganiseerd op een sportaccommodatie.

Voor de binnensportbonden biedt dat geen soelaas. Zij presenteren in hun oproep zorgwekkende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen. „Van de 6 miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog slechts een derde over”, aldus de bonden in hun brandbrief. „Zeker 4 miljoen binnensporters missen daardoor de mogelijkheid om met hun sport geluk, plezier en ontspanning te vinden. Deze groep heeft ook nauwelijks de gelegenheid om aan hun sterk afgenomen mentale en lichamelijke gezondheid te werken.”

De daling is het grootst is onder kinderen en jongeren. „En dat terwijl vitaliteit en weerbaarheid juist nu nodig zijn om uit de crisis te komen”, schrijven de verenigde bonden. „Op dit moment sport nog maar de helft van de jeugd minimaal één keer per week, terwijl we in Nederland eraan gewend waren dat 80 procent van deze leeftijdsgroep wekelijks actief aan sport doet. Ruim 1 miljoen kinderen tot 18 jaar sport hiermee niet of veel minder”, aldus de bonden en belangenbehartigers in hun brief aan premier Rutte, minister De Jonge (Volksgezondheid), minister Van Ark (Sport) en de Tweede Kamer.

Sportkoepel NOC*NSF steunt de oproep. „Zeker driekwart van de kinderen was begin vorig jaar nog actief aan het sporten, nu geldt dat nog maar voor net iets meer dan de helft. Dit is historisch laag”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen. „Een grote groep kinderen sport nu al bijna een jaar helemaal niet meer. Met name de sluiting van alle binnensportaccommodaties is daar een belangrijke oorzaak van. De gevolgen zijn ernstig. De weerbaarheid, gezondheid en vitaliteit van de samenleving staan op het spel. Daarom is het zo belangrijk dat de binnensporten ook weer aan de gang kunnen.”

Voetbal: Jong Oranje krijgt op EK te maken met Szöke van Heracles

11.53 uur: Jong Oranje krijgt op het komende EK ook te maken met Adrian Szöke, de 22-jarige aanvaller die voor Heracles Almelo uitkomt. Szöke is opgeroepen voor Hongarije Onder 21, op 30 maart de tegenstander van de Nederlandse jeugdploeg.

Jong Hongarije begint op woensdag 24 maart het EK tegen Jong Roemenië. Drie dagen later is Jong Duitsland de tegenstander.

Szöke, geboren in Joegoslavië, kwam in de zomer van 2019 over van 1. FC Köln.

Wielrennen: Tusveld debuteert in Milaan-Sanremo

10.38 uur: Martijn Tusveld doet zaterdag voor het eerst mee aan Milaan-Sanremo, de Italiaanse voorjaarsklassieker over bijna 300 kilometer. De 27-jarige Tusveld, nu actief in Tirreno-Adriatico, maakt deel uit van de ploeg van Team DSM. De Deen Søren Kragh Andersen en Romain Bardet uit Frankrijk zijn de kopmannen van DSM in ’La Primavera’.

„Met zon en de voor het weekeinde voorspelde wind in de rug zal de race dit jaar niet zo zwaar zijn als anders, maar we verwachten wel een intense finale”, zegt ploegleider Luke Roberts. „Wij willen zorgen dat de finale heel lastig wordt voor iedereen en Søren in de positie brengen dat hij voor een topresultaat kan gaan. Met Romain hebben we ook een troefkaart voor de laatste beklimmingen. De rest van de ploeg rijdt de hele dag in dienst van hen.”

Vorig jaar won de Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) de klassieker, die vanwege de coronapandemie pas in augustus werd verreden.

Paardensport: Laatste Nederlandse paarden uit Valencia vertrokken

08.33 uur: De laatste Nederlandse paarden hebben toestemming gekregen om uit Valencia te vertrekken, waar eerder op een Spaans concours het zogenoemde rhinovirus uitbrak. Ze zullen via een tussenstop in Lyon per vrachtwagen naar huis gaan. De dieren waren na de uitbraak van het voor paarden besmettelijke virus in quarantaine gegaan.

De paarden zullen uit voorzorg nog wel enige tijd in quarantaine blijven. Het gaat om de paarden van het team Double M Stables van amazone Micky Morssinkhof. Ze reizen naar het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. „Op dit moment maken ze allemaal een fitte indruk”, laat Morssinkhof via sociale media weten.

De internationale paardensportfederatie FEI heeft vanwege de uitbraak van het paardenvirus inmiddels alle internationale wedstrijden in tien Europese landen verboden. Dit verbod duurt vooralsnog tot 11 april. In Nederland werd daardoor het topevenement The Dutch Masters afgelast. Vanwege het coronavirus stonden hier verder geen wedstrijden op het programma.

Voor zover officieel bekend is op dit moment slechts in één Nederlandse stal sprake van een uitbraak van het virus.

Zeilen: Team New Zealand heeft nog maar één zege nodig in America’s Cup

08.09 uur: Team New Zealand heeft nog maar één overwinning nodig voor de eindzege in de America’s Cup. De tiende race van de 36e editie van de prestigieuze zeilwedstrijd is echter uitgesteld wegens het draaien van de wind.

Team New Zealand, met aan boord de Nederlander Carlo Huisman, kwam in de negende race slechts 30 seconden eerder over de finish dan Luna Rossa. Het was de spannendste race tot nog toe.

Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de zogenoemde ’Auld Mug’, de trofee die sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Basketbal: Lakers dankzij James met gemak langs Warriors

07.53 uur: LeBron James heeft met een triple-double een belangrijk aandeel gehad in de eenvoudige 128-97 zege van Los Angeles Lakers op Golden State Warriors. Voor James was het zijn vierde triple-double (oftewel het aantal punten, rebounds en assists alle drie in de dubbele cijfers) van het NBA-seizoen.

James nam in Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, 22 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Montrezl Harrell was met 27 punten nog trefzekerder.

Het duel tussen James en Stephen Curry, die 27 punten maakte voor de thuisploeg, was geen moment spannend. Halverwege het duel was het 65-50 en in het laatste kwart vergrootten de Lakers de marge van 20 naar 31.

Giannis Antetokounmpo bezorgde zijn ploeg Milwaukee Bucks de vierde zege op een rij. Dankzij de derde triple-double op een rij van de 26-jarige Antetokounmpo werd het 133-122 tegen Washington Wizards. De Griek was goed voor 31 punten, 15 rebounds en 10 assists. Twee dagen geleden tekende hij nog voor een triple-double met 33 punten.

Tennis: Griekspoor naar hoofdtoernooi in Acapulco

07.30 uur: Tallon Griekspoor heeft zich in het Mexicaanse Acapulco verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. De 24-jarige Griekspoor was in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3 7-6 (6) te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla.

Opmerkelijk genoeg neemt Griekspoor het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi opnieuw op tegen Kudla, die als lucky loser alsnog werd toegelaten. Kudla staat 123e op de wereldranglijst, Griekspoor is de mondiale nummer 154.

Griekspoor haalde eind vorige maand ook het hoofdtoernooi in Montpellier, waar hij in de tweede ronde verloor van de Fransman Ugo Humbert.

Botic van de Zandschulp redde het niet in de laatste ronde van de kwalificaties. Hij gaf tegen de Amerikaan Stefan Kozlov bij een 6-3 1-0-achterstand op met een schouderblessure.