Paardensport: Laatste Nederlandse paarden uit Valencia vertrokken

08.33 uur: De laatste Nederlandse paarden hebben toestemming gekregen om uit Valencia te vertrekken, waar eerder op een Spaans concours het zogenoemde rhinovirus uitbrak. Ze zullen via een tussenstop in Lyon per vrachtwagen naar huis gaan. De dieren waren na de uitbraak van het voor paarden besmettelijke virus in quarantaine gegaan.

De paarden zullen uit voorzorg nog wel enige tijd in quarantaine blijven. Het gaat om de paarden van het team Double M Stables van amazone Micky Morssinkhof. Ze reizen naar het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. „Op dit moment maken ze allemaal een fitte indruk”, laat Morssinkhof via sociale media weten.

De internationale paardensportfederatie FEI heeft vanwege de uitbraak van het paardenvirus inmiddels alle internationale wedstrijden in tien Europese landen verboden. Dit verbod duurt vooralsnog tot 11 april. In Nederland werd daardoor het topevenement The Dutch Masters afgelast. Vanwege het coronavirus stonden hier verder geen wedstrijden op het programma.

Voor zover officieel bekend is op dit moment slechts in één Nederlandse stal sprake van een uitbraak van het virus.

Zeilen: Team New Zealand heeft nog maar één zege nodig in America’s Cup

08.09 uur: Team New Zealand heeft nog maar één overwinning nodig voor de eindzege in de America’s Cup. De tiende race van de 36e editie van de prestigieuze zeilwedstrijd is echter uitgesteld wegens het draaien van de wind.

Team New Zealand, met aan boord de Nederlander Carlo Huisman, kwam in de negende race slechts 30 seconden eerder over de finish dan Luna Rossa. Het was de spannendste race tot nog toe.

Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de zogenoemde ’Auld Mug’, de trofee die sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Basketbal: Lakers dankzij James met gemak langs Warriors

07.53 uur: LeBron James heeft met een triple-double een belangrijk aandeel gehad in de eenvoudige 128-97 zege van Los Angeles Lakers op Golden State Warriors. Voor James was het zijn vierde triple-double (oftewel het aantal punten, rebounds en assists alle drie in de dubbele cijfers) van het NBA-seizoen.

James nam in Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, 22 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Montrezl Harrell was met 27 punten nog trefzekerder.

Het duel tussen James en Stephen Curry, die 27 punten maakte voor de thuisploeg, was geen moment spannend. Halverwege het duel was het 65-50 en in het laatste kwart vergrootten de Lakers de marge van 20 naar 31.

Giannis Antetokounmpo bezorgde zijn ploeg Milwaukee Bucks de vierde zege op een rij. Dankzij de derde triple-double op een rij van de 26-jarige Antetokounmpo werd het 133-122 tegen Washington Wizards. De Griek was goed voor 31 punten, 15 rebounds en 10 assists. Twee dagen geleden tekende hij nog voor een triple-double met 33 punten.

Tennis: Griekspoor naar hoofdtoernooi in Acapulco

07.30 uur: Tallon Griekspoor heeft zich in het Mexicaanse Acapulco verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. De 24-jarige Griekspoor was in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3 7-6 (6) te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla.

Opmerkelijk genoeg neemt Griekspoor het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi opnieuw op tegen Kudla, die als lucky loser alsnog werd toegelaten. Kudla staat 123e op de wereldranglijst, Griekspoor is de mondiale nummer 154.

Griekspoor haalde eind vorige maand ook het hoofdtoernooi in Montpellier, waar hij in de tweede ronde verloor van de Fransman Ugo Humbert.

Botic van de Zandschulp redde het niet in de laatste ronde van de kwalificaties. Hij gaf tegen de Amerikaan Stefan Kozlov bij een 6-3 1-0-achterstand op met een schouderblessure.