Foutloos Bayern verovert Champions League

In Lissabon waren de Duitsers op zoek naar de zesde Champions League-zege uit de clubgeschiedenis, terwijl PSG nog nooit eerder met die eer heeft mogen strijken.

De strijd tussen de twee veel scorende ploegen, met enerzijds Serge Gnabry en Robert Lewandowski (Bayern) en anderzijds Neymar en Kylian Mbappé (PSG) ging met enige spanning in de benen van start. De zenuwen uitten zich in het eerste kwartier vooral in het gering aantal kansen dat beide ploegen creëerden.

De eerste doelpogingen waren van Franse makelij. Neymar - en niet veel later ook Mbappé - zagen hun inzet geblokt worden door een Bayern-been. Enkele minuten later ging de Braziliaanse superster op herhaling, maar vond tot twee keer toe zijn eindstation in Manuel Neuer.

De doelpoging van Robert Lewandowski, die uiteindelijk op de paal belandde. Ⓒ ANP/HH

De zenuwen leken inmiddels volledig te zijn verdwenen. Ook Bayern kreeg een enorme kans om op voorsprong te komen, maar uit de draai mikte topscorer Lewandowski op de paal. Aan de andere kant werd Angel Di Maria prachtig vrijgespeeld, maar de Argentijn schoot met zijn zwakkere rechterbeen ruim over.

Het tempo lag hoog in de Portugese hoofdstad en beetje bij beetje zette Bayern de wedstrijd steeds meer naar zijn hand. Lewandowski werd weer gevaarlijk, dit keer met zijn hoofd. Terwijl de Pool achterover viel knikte hij de bal nog netjes tussen de palen, maar Keylor Navas lette goed op kon de bal gemakkelijk uit de lucht plukken.

Angel Di Maria baalt van zijn gemiste kans in de eerste helft. Ⓒ ANP/HH

De ploegen zochten met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op. Al had het er vlak voor rust heel anders uit kunnen zien. Zo kreeg Mbappé nog een reuzenkans om de openingstreffer te maken. David Alaba verspeelde in het eigen strafschopgebied knullig de bal, maar de Franse spits kon de fout niet omzetten in een goal. Kingsley Coman probeerde aan de andere kant van het veld nog een strafschop te versieren, maar tevergeefs.

Na rust begon de wedstrijd wat stug, maar al snel zorgde een opstootje voor wat olie op het vuur. Vooral Bayern profiteerde ervan. Na een klein uur spelen kwam Der Rekordmeister namelijk op voorsprong. Na een puntgave voorzet van Joshua Kimmich gooide Coman - die van trainer Hansi Flick het vertrouwen kreeg boven Ivan Perisic - zijn lichaam in de strijd en kopte de 1-0 binnen.

Kingsley Coman kopt Bayern op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

Het duurde even voordat PSG zich weer herpakte. Na de openingstreffer was het namelijk een en al Bayern en als de Parijzenaren dan voor het doel van Bayern verschenen, lag Neuer telkens in de weg. De twee grote sterren van PSG, Neymar en Mbappé, kregen het niet voor elkaar om de Duitse defensie te breken. Bayern gaf in de slotfase niks weg en had aan die zeldzame kopbal van Coman genoeg om de Cup met de Grote Oren in de wacht te slepen.