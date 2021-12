Patrik Schick steelt show bij Leverkusen met 4 goals op rij, Bayern klopt Dortmund

De Tsjech tekende in de 49e minuut voor de 4-1, maar raakte 20 minuten later pas echt op dreef. Binnen acht minuten tijd scoorde hij nog drie keer tegen promovendus in de Bundesliga. Schick staat nu op twaalf treffers in elf competitieduels.

De Nederlandse verdediger Jeremie Frimpong had een basisplaats bij Bayer Leverkusen, Daley Sinkgraven bleef op de reservebank zitten. Jetro Willems werd bij Greuther Fürth, dat na veertien duels pas 1 punt heeft, na een uur spelen gewisseld.

Robert Lewandowski schiet raak vanaf elf meter. Ⓒ REUTERS

Lewandowski helpt Bayern langs Dortmund

Bayern München heeft een aanval van Borussia Dortmund op de eerste plaats afgeslagen. De regerend kampioen won de topper nipt: 2-3. Robert Lewandowski maakte in de 77e minuut de winnende treffer vanuit een strafschop, die Bayern kreeg na hands van Mats Hummels. Borussia-trainer Marco Rose reageerde woedend op de beslissing van de scheidsrechter en werd met een rode kaart weggestuurd.

Borussia Dortmund kende een uitstekende start. Na een lange pass van Jude Bellingham nam Julian Brandt de bal in de 5e minuut knap aan. De middenvelder zette daarna ook zijn tegenstander op het verkeerde been en schoot in de verre hoek raak. Dortmund kon maar kort van die voorsprong genieten. Hummels schoot de bal ver van zijn doel knullig tegen Thomas Müller aan. De meegekomen Lewandowski, die deze week nog naast de prijs van de Gouden Bal greep, kreeg de bal daarna en scoorde: 1-1.

Kingsley Coman bracht Bayern kort voor de rust aan de leiding. Na slecht uitverdedigen bij Dortmund, met opnieuw een slechte rol voor Hummels, schoot de Fransman hoog raak.

Erling Haaland, na zijn invalbeurt tegen Wolfsburg van vorige week nu alweer basisspeler, nam in de 48e minuut de 2-2 (via de binnenkant van de paal) voor zijn rekening. De basisplaats van de Noor had onder meer tot gevolg dat Donyell Malen, de laatste drie duels trefzeker, op de bank begon. De oud-PSV’er kwam na een uur spelen alsnog in de ploeg.

Vermeend hands van Hummels bracht uiteindelijk de beslissing, al kon doelman Gregor Kobel de strafschop van Lewandowski nog bijna stoppen: 2-3.

Bayern München heeft na veertien speelronden 4 punten voorsprong op Borussia Dortmund.

