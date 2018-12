Groenewegen schittert: 'Ik kan iedereen verslaan'

De Nederlander kwam vroeg op kop en gaf die positie niet meer uit handen. Groenewegen bleef Elia Viviani en André Greipel voor en sleepte zodoende zijn vijfde seizoenszege binnen. "Ja, ik voelde me heel goed", reageerde hij na afloop in gesprek met de NOS. ".Het team is sterk en deed goed werk in de slotfase. Het was een moeilijke sprint met een lastig klimmetje. Maar dat overleefde ik gelukkig en sprintte naar de winst. Dat was heel goed."

"Of het makkelijk was? Tot de finale wel, ja", glimlacht Groenewegen. "Maar toen ging het heel hard. We zaten in een goede positie bij de laatste bocht, daardoor kon ik winnen. Hoe ik het morgen ga doen? In Parijs-Nice zijn altijd goede sprinters, maar ik kan ze verslaan. We besloten vandaag om voor de sprint te gaan en dat is gelukt. Heel mooi."