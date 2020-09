Live Eredivisie: volg alle duels hier op de voet

Volg via ons scorebord de wedstrijden in de Eredivisie, met daarin de uitslagen, de doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

Het enerverende thuisduel met PEC Zwolle eindigde in 1-1. Clint Leemans opende in de 38e minuut de score namens de bezoekers met een fraaie uithaal. Myron Boadu bracht in de 68e minuut de gelijkmaker op zijn naam.

Edward Sturing (hoofd jeugdopleiding) ziet nu op de bank bij Vitesse vanwege het grote aantal coronabesmettingen onder de staf. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Om 18:45 uur staat het duel tussen Vitesse en Sparta Rotterdam op het programma. Bij Vitesse zit trainer Thomas Letsch niet op de bank. Hij is, evenals zeven andere stafleden, besmet met corona.

Ihattaren in de basis bij PSV

Mohamed Ihattaren heeft zaterdag een basisplaats in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Emmen gekregen. De middenvelder startte zondag tegen FC Groningen (1-3) nog op de reservebank. Trainer Roger Schmidt was niet tevreden over de manier waarop Ihattaren in aanloop naar dat duel had getraind. Tegen Groningen viel hij al wel even in. Mauro Junior wordt door Schmidt geslachtofferd en blijft buiten het basisteam.

Mohamed Ihattaren Ⓒ Rene Bouwman

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli en Max; Ihattaren, Thomas, Rosario en Gakpo; Madueke en Malen.

ZATERDAG

16.30 uur: AZ - PEC Zwolle 1-1

18.45 uur: Vitesse - Sparta Rotterdam

20.00 uur: PSV - FC Emmen

21.00 uur: Fortuna Sittard - sc Heerenveen

ZONDAG

12.15 uur: ADO Den Haag - FC Groningen

14.30 uur:

Feyenoord - FC Twente

Willem II - Heracles Almelo

16.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

VRIJDAG

VVV-Venlo - FC Utrecht: 1-1