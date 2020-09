Live Eredivisie: volg de duels op de voet

Volg via ons scorebord de wedstrijden in de Eredivisie, met daarin de uitslagen, de doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

In de eerste speelronde hoefde AZ niet te spelen om zich voor te kunnen bereiden op de ontmoeting tegen Dinamo Kiev in de voorrondes van de Champions League. Het hielp niet want AZ verloor en hoopt nu de nare smaak hiervan te kunnen wegspoelen tegen PEC.

ZATERDAG

16.30 uur: AZ - PEC Zwolle

18.45 uur: Vitesse - Sparta Rotterdam

20.00 uur: PSV - FC Emmen

21.00 uur: Fortuna Sittard - sc Heerenveen

Bekijk ook: Kopzorgen voor gehavend AZ richting competitiestart

ZONDAG

12.15 uur: ADO Den Haag - FC Groningen

14.30 uur:

Feyenoord - FC Twente

Willem II - Heracles Almelo

16.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

VRIJDAG

VVV-Venlo - FC Utrecht: 1-1