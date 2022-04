Premium Het beste van De Telegraaf

Uitdagende situatie voor kickboksorganisatie na rellen in Hasselt Glory nog druk met invulling van ’compensatie-gala’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Glory80 liep uit op een fiasco. Door rellen werd het evenement tijdens de voorlaatste partij gestaakt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Glory is nog steeds druk bezig met het vinden van vechters voor het vervangende studio-evenement dat men vorige week aankondigde. De kickboksorganisatie is van plan de pay-per-view-betalers en toeschouwers met een speciaal event te compenseren voor het door rellen gestaakte Glory80 in Hasselt. De promotor meldde zeven dagen terug dat het binnen een week met meer informatie zou komen, maar dat bleek niet haalbaar.