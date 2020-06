Ricciardo heeft ’enkelbijtertje’ als Verstappen nodig

De Australiër begint aan zijn tweede jaar bij Renault, waar Esteban Ocon zijn ploeggenoot is. Ricciardo hoopt dat de 23-jarige Fransman hetzelfde in hem boven kan brengen als dat Max Verstappen deed tijdens hun gezamenlijke periode bij Red Bull Racing.\

Hoger niveau

Tegenover motorsport.com vertelt Ricciardo dat hij genoot van de ’strijd’ die hij met Verstappen had. „Omdat we er zo kort op zaten bij elkaar, brachten we elkaar naar een hoger niveau”, aldus de Australiër.

„Ik hoop en verwacht dat dat volgend jaar (wanneer Ricciardo naar McLaren overstapt, red.) met Lando Norris ook zo gaat. Dan halen we het beste in elkaar naar boven. Als we onze racehelmen afzetten, zijn we allebei relaxed en hebben we lol met elkaar. En juist daarom gaan de mensen ook competitie tussen ons zien.”

Maar eerst moet Ricciardo dat dus ook nog met Ocon voor elkaar zien te krijgen. „Ik heb hem nog niet meegemaakt als teamgenoot, maar voor hem geldt hetzelfde als voor Lando en in het verleden voor Max. Ik heb die jonge enkelbijtertjes nodig!”