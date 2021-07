Georginio Wijnaldum juicht aanstelling Louis van Gaal toe

Premium Sport

Tess Wester trappelt van ongeduld: ’We weten nu veel beter wat ons te wachten staat’

„Ik hoorde net dat dit het stadion is waar zwemster Ada Kok in 1964 zo succesvol was”, zegt Tess Wester (28) enthousiast als ze de steriele catacomben van het Yoyogi Stadium in Tokio betreedt. Het Japanse zwempaleis is in de loop der jaren omgetoverd tot een fraai handbalcomplex, waar de Oranje-vrou...