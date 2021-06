Bondscoach Emmanuel Mayonnade: ’Denk niet dat Estavana Polman Spelen haalt’

,,Ze heeft zelf een paar weken terug gezegd dat ze haar kans op deelname twee procent acht en daar is geen verandering in gekomen. Op dit moment denk ik niet dat ze de Spelen gaat halen”, aldus de Fransman, die in 2019 met Oranje de wereldtitel pakte, mede dankzij een fenomenale Polman.

De 28-jarige Arnhemse scheurde vorig jaar juli de kruisband in haar rechterknie. De blondine werkte keihard aan haar terugkeer en leek op tijd fit te zijn om met Nederland in Tokio te strijden voor de medailles.

Vorige maand sloeg echter het noodlot opnieuw toe in diezelfde rechterknie. De handbalvedette viel in mei tijdens de play-offs voor het Deense kampioenschap tegen Odense uit. De speelster van Team Esbjerg stortte ter aarde en moest van het veld gedragen worden.

Naast haar kruisband beschadigde de ze ook haar meniscus, maar een operatie is tot nu toe uitgebleven.

De zorgen om Nycke Groot zijn minder groot. Ⓒ HH/ANP

Nycke Groot

Er is ook goed nieuws, want de schouderblessure van de teruggekeerde Nycke Groot lijkt mee te vallen. Uit onderzoek is gebleken dat er niets gebroken is of ernstig beschadigd. De komende weken zal worden uitgemaakt of Groot (nog altijd een van de beste speelsters ter wereld) mee gaat naar Tokio. Al lijkt dat mits ze fit is een zekerheidje voor de geplaagde Mayonnade, die ook al de niet gevaccineerde Yvette Broch zag afhaken.