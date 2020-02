‘Kopzorgen Ten Hag over blunderkeeper Ajax’

Elke dinsdag online, de podcast Kick-off. Beluister hierboven, hier of in je favoriete podcast app.

Allereerst gaat het over de dramatische avond van Bruno Varela. De Portugese doelman maakte maandag een ronduit belabberde indruk bij Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax. Het werd 7-2 voor Jong Utrecht, en Varela schutterde bij meerdere goals.

Tot afgrijzen van coach Erik ten Hag. Want die mist keeper André Onana in het eerste duel bij Getafe in de Europa League. Onana is dan geschorst. Varela ligt wel uitstekend in de groep, constateren Verweij en Driessen.

En hoe kijken we in de toekomst naar onze favoriete voetbalclub? De rechten liggen voor de komende jaren nog vast, maar Driessen verwacht dat streamingdiensten straks een grote slag gaan slaan. Wie weet volg je dan dus alle duels van je favoriete club via Netflix.

De grote vraag is wie PSV als nieuwe trainer gaat aanstellen. Er zijn al gesprekken geweest, maar met wie? Er komen wat verrassende namen aan bod in de podcast Kick-off.

Tot slot: onder welke omstandigheden staat Jan Vertonghen open voor een terugkeer bij Ajax?