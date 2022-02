Sport Kort: Bundesliga-clubs mogen maximaal 10.000 fans toelaten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

’Super-WK’ wielrennen 2023 in Glasgow duurt anderhalve week

14.45 uur: Het eerste wereldkampioenschap waarin vrijwel alle wielerdisciplines op één locatie worden afgewerkt begint op 3 augustus 2023 in Glasgow en duurt anderhalve week. David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, noemde de bekendmaking van de data, een mijlpaal. „Om onze wereldkampioenschappen op één locatie en op één tijdstip elke vier jaar samen te brengen was een van mijn missies voordat ik gekozen werd tot voorzitter”, zei de Fransman tijdens een online persconferentie.

De WK’s in dertien fietsdisciplines, waaronder wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbiken, duren tot en met 13 augustus. Eerder was al bekend dat het ’Super-WK’ in en rond Glasgow zou plaatsvinden. De Schotse stad was in 2018 al gastheer voor een aantal gecombineerde EK’s waaronder zwemmen, wielrennen en turnen.

Paul Bush, voorzitter van het organisatiecomité, spreekt over het „grootste wielerevenement ooit” waar meer dan 8000 amateur- en profrenners uit ten minste 120 landen worden verwacht. „We zijn trots dat onze wegen en accommodaties worden gebruikt om wielergeschiedenis te schrijven”, aldus Bush, die ook rekent op meer dan een miljoen toeschouwers.

Alle clubs uit Bundesliga mogen maximaal 10.000 fans toelaten

14.39 uur: Clubs uit de Bundesliga voetballen op korte termijn weer voor maximaal 10.000 toeschouwers. Bij sportwedstrijden die niet in de buitenlucht plaatsvinden zijn in Duitsland zeer binnenkort maximaal 4000 fans toegestaan.

Deze regels gaan gelden voor alle deelstaten in Duitsland maar moeten nog wel aan de coronawetgeving worden toegevoegd. De deelstaten waren vorige week al overeengekomen om het aantal toeschouwers bij sportwedstrijden voor 9 februari landelijk gelijk te trekken.

De afgelopen weken waren er in veel Duitse deelstaten verschillende regels van kracht. In Beieren waren er al 10.000 fans bij duels in de Bundesliga welkom maar in Noord-Rijn-Westfalen maximaal slechts 750.

Zeven Nederlandse judoka’s naar Parijs

13.38 uur: De Nederlandse ploeg voor het prestigieuze judotoernooi van Parijs bestaat komend weekeinde uit twee mannen en vijf vrouwen. Michael Korrel en Simeon Catharina komen uit in de klasse tot 100 kilogram.

Sanne Vermeer en Geke van den Berg (-63 kg), Hilde Jager (-70 kg), Natascha Ausma en Yael van Heemst (-78 kg) verschijnen eveneens op de tatami in de hoofdstad van Frankrijk.

Korrel won het toernooi van Parijs in 2018. Catharina en Jager pakten er vorig jaar brons. Vermeer won vorig jaar op alle toernooien waaraan ze meedeed een medaille.

Handballer Baijens terug in Bundesliga bij HSV Hamburg

12.44 uur: Handbalinternational Dani Baijens keert komende zomer terug op het hoogste niveau in Duitsland. De 23-jarige handballer heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij HSV Hamburg, meldt de club uit de Bundesliga. Baijens is nu nog actief voor de Duitse tweedeklasser ASV Hamm-Westfalen. Hij maakte indruk op het EK waar Oranje als tiende eindigde.

Baijens kwam eerder ook al uit in de Bundesliga namens TBV Lemgo Lippe en SG Flensburg-Handewitt. Voor die laatste club maakte hij al minuten in de Champions League. „Ik heb eerder met Flensburg tegen Hamburg gespeeld en was toen al enthousiast over deze club. Ik verheug me erop hier vanaf komende zomer te handballen”, zegt hij op de website van HSV. Ook uit andere landen was interesse voor Baijens, die dit seizoen bij ASV Hamm-Westfalen in zeventien optredens tot nu toe 69 doelpunten maakte. Voor Oranje scoorde hij op het EK 36 keer.

WADA neemt nog geen besluit over einde dopingschorsing Rusland

11.19 uur: Rusland mag er niet van uitgaan dat alle sancties die zijn opgelegd voor het uitvoeren van een door de staat gesponsord dopingprogramma automatisch worden opgeheven als de schorsing aan het einde van dit jaar afloopt. Dat zegt voorzitter Witold Banka van het mondiale antidopingbureau WADA.

„De regels zijn duidelijk”, stelt Banka. „Ook Rusland moet zich aan de regels, eisen en normen houden. Tot nu toe doen ze dat. We hebben nauw contact met hen. Ze volgen onze regels strikt op, maar dit is een proces dat nog doorgaat. Daar moeten we later dit jaar over besluiten.”

Rusland neemt voor de derde Spelen op rij onder neutrale vlag deel aan de Winterspelen in Beijing. Het Russische volkslied zal niet worden gespeeld na uitreiking van medailles. De Russische deelnemers aan de Winterspelen mogen ook geen nationale symbolen, zoals de driekleurige vlag, tonen.

De dopingschorsing van Rusland eindigt op 16 december.

WADA heeft er alle vertrouwen in dat de dopingcontroles tijdens de komende Spelen in China eerlijk zullen verlopen. Directeur Olivier Niggli verwacht dat zijn organisatie heeft geleerd van de Winterspelen van 2014 in Sotsji, toen Russen dopingstalen in officiële laboratoria verwisselden om dopingpraktijken te maskeren. „We hebben nu waarnemers in de laboratoria en een nieuwe leverancier voor de flesjes”, zei Niggli.

De directeur van WADA vertelde ook dat olympische dopingstalen tien jaar worden opgeslagen, voor eventuele hertesten met nieuwe technieken. De stalen van de vorige Winterspelen van 2018 in Pyeongchang zijn nog niet opnieuw onderzocht maar dat zal volgens Niggli zeker nog gebeuren. „Dat doen we als de tijd daar rijp voor is en er betere testmethoden voorhanden zijn.”

Drie belangrijke sponsors nog minimaal drie jaar bij PSV

10.10 uur: Sponsors ASML, Jumbo Supermarkten en VDL Groep hebben zich voor nog minimaal drie jaar aan PSV verbonden. „Wij gaan met elkaar door om de regio nog sterker te maken”, laat algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV weten.

ASML, Jumbo en VDL maken deel uit van een groep bedrijven uit Metropoolregio Brainport Eindhoven, sinds 2019 de shirtsponsor van PSV. De club uit Eindhoven maakt niet bekend wat de nieuwe deal oplevert.

„De samenwerking tussen deze topbedrijven en PSV wordt door velen gezien als het ultieme voorbeeld van hoe we als één regio samen de wereld veroveren”, vertelt directeur Gerbrands. „Uit onderzoek bleek al dat Brainport Eindhoven steeds meer bekend staat als een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Dat maakt ons trots.”

Philips, Swinkels Family Brewers (Bavaria) en High Tech Campus Eindhoven zijn voorlopig de andere partners van PSV in Metropoolregio Brainport Eindhoven. Schoonmaakbedrijf CSU wordt daar volgend seizoen aan toegevoegd, voor een periode van 5 jaar.

PSV meldt dat High Tech Campus Eindhoven een andere rol als geldschieter krijgt. High Tech Campus Eindhoven is met ingang van volgend seizoen minimaal twee jaar hoofdsponsor van de vrouwen van PSV.

Phoenix Suns vieren elfde zege op rij in NBA

07.18 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben hun elfde overwinning op rij in de NBA geboekt. Ze waren ook te sterk voor Brooklyn Nets (121-111).

Devin Booker maakte maar liefst 35 punten voor de koploper van de westelijke divisie.

Chicago Bulls, de koploper van de oostelijke divisie, won van Orlando Magic (126-115). DeMar DeRozan was de grote uitblinker bij Chicago met 29 punten en 10 rebounds.