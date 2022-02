Sport Kort: WADA neemt nog geen besluit over einde dopingschorsing Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

WADA neemt nog geen besluit over einde dopingschorsing Rusland

11.19 uur: Rusland mag er niet van uitgaan dat alle sancties die zijn opgelegd voor het uitvoeren van een door de staat gesponsord dopingprogramma automatisch worden opgeheven als de schorsing aan het einde van dit jaar afloopt. Dat zegt voorzitter Witold Banka van het mondiale antidopingbureau WADA.

„De regels zijn duidelijk”, stelt Banka. „Ook Rusland moet zich aan de regels, eisen en normen houden. Tot nu toe doen ze dat. We hebben nauw contact met hen. Ze volgen onze regels strikt op, maar dit is een proces dat nog doorgaat. Daar moeten we later dit jaar over besluiten.”

Rusland neemt voor de derde Spelen op rij onder neutrale vlag deel aan de Winterspelen in Beijing. Het Russische volkslied zal niet worden gespeeld na uitreiking van medailles. De Russische deelnemers aan de Winterspelen mogen ook geen nationale symbolen, zoals de driekleurige vlag, tonen.

De dopingschorsing van Rusland eindigt op 16 december.

WADA heeft er alle vertrouwen in dat de dopingcontroles tijdens de komende Spelen in China eerlijk zullen verlopen. Directeur Olivier Niggli verwacht dat zijn organisatie heeft geleerd van de Winterspelen van 2014 in Sotsji, toen Russen dopingstalen in officiële laboratoria verwisselden om dopingpraktijken te maskeren. „We hebben nu waarnemers in de laboratoria en een nieuwe leverancier voor de flesjes”, zei Niggli.

De directeur van WADA vertelde ook dat olympische dopingstalen tien jaar worden opgeslagen, voor eventuele hertesten met nieuwe technieken. De stalen van de vorige Winterspelen van 2018 in Pyeongchang zijn nog niet opnieuw onderzocht maar dat zal volgens Niggli zeker nog gebeuren. „Dat doen we als de tijd daar rijp voor is en er betere testmethoden voorhanden zijn.”

Drie belangrijke sponsors nog minimaal drie jaar bij PSV

10.10 uur: Sponsors ASML, Jumbo Supermarkten en VDL Groep hebben zich voor nog minimaal drie jaar aan PSV verbonden. „Wij gaan met elkaar door om de regio nog sterker te maken”, laat algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV weten.

ASML, Jumbo en VDL maken deel uit van een groep bedrijven uit Metropoolregio Brainport Eindhoven, sinds 2019 de shirtsponsor van PSV. De club uit Eindhoven maakt niet bekend wat de nieuwe deal oplevert.

„De samenwerking tussen deze topbedrijven en PSV wordt door velen gezien als het ultieme voorbeeld van hoe we als één regio samen de wereld veroveren”, vertelt directeur Gerbrands. „Uit onderzoek bleek al dat Brainport Eindhoven steeds meer bekend staat als een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Dat maakt ons trots.”

Philips, Swinkels Family Brewers (Bavaria) en High Tech Campus Eindhoven zijn voorlopig de andere partners van PSV in Metropoolregio Brainport Eindhoven. Schoonmaakbedrijf CSU wordt daar volgend seizoen aan toegevoegd, voor een periode van 5 jaar.

PSV meldt dat High Tech Campus Eindhoven een andere rol als geldschieter krijgt. High Tech Campus Eindhoven is met ingang van volgend seizoen minimaal twee jaar hoofdsponsor van de vrouwen van PSV.

Phoenix Suns vieren elfde zege op rij in NBA

07.18 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben hun elfde overwinning op rij in de NBA geboekt. Ze waren ook te sterk voor Brooklyn Nets (121-111).

Devin Booker maakte maar liefst 35 punten voor de koploper van de westelijke divisie.

Chicago Bulls, de koploper van de oostelijke divisie, won van Orlando Magic (126-115). DeMar DeRozan was de grote uitblinker bij Chicago met 29 punten en 10 rebounds.