Wielerbaas David Lappartient: ’grootste schatten van onze sport beschermen’

Voorlopig wordt er in ieder geval niet gefietst. De Giro d’Italia is tot nader order uitgesteld. Een besluit over de Tour de France en de Vuelta, die half augustus in Nederland start, is nog niet genomen.

„We proberen te beschermen wat onze sport rijk maakt, de schatten van onze sport”, aldus Lappartient. „Op de weg zijn dat de grote rondes en de monumenten. We gaan ervoor zorgen dat we een een solide agenda krijgen en de passie voor het wielrennen weer kunnen beleven. Maar de gezondheid van de mensen is nu het belangrijkst.”