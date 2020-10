Flink aantal bij Giro d’Italia betrokken politieagenten besmet met corona

De agenten overnachtten tijdens de ronde meermaals in hotels waar ook ploegen verbleven. Ook bij Jumbo-Visma, dat zich na een positieve test van kopman Steven Kruijswijk terugtrok, was dat het geval.

De handhavers werden getest op de eerste rustdag. Geen van hen had last van symptonen. De 17 agenten zitten momenteel in quarantaine in een hotel in Francavilla a Mare.

