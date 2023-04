Harde kern PSG eist ontslag trainer Galtier na uitlekken ’oude racistische uitlatingen’

,,Le Gym (de bijnaam van Nice, red.) kan niet zoveel zwarten en moslims in het team hebben.” Die boodschap zou Galtier in zijn tijd als trainer van OGC Nice hebben overgebracht aan Julien Fournier, toenmalig sportief directeur van de Zuid-Franse club. Beiden waren vorig seizoen samen aan de slag aan de Azurenkust. Fournier zou er zijn beklag over hebben gedaan in een e-mail aan zijn baas, de Brit Dave Brailsford, vertegenwoordiger van clubeigenaar en Ineos-patron Jim Ratcliffe.

Journalisten van het Franse RMC Sport maakten de e-mail deze week openbaar tijdens de podcastuitzending After Foot. Eerder al had Fournier gezegd dat hij zijn banden met Galtier had verbroken en dat de trainer van PSG ‘geen voet meer in een kleedkamer zou kunnen zetten’ als hij naar buiten bracht wat hij tegen hem had gezegd. Galtier zou de uitspraken destijds gedaan hebben na een bezoek aan een restaurant, waar verschillende fans van Nice hem naar eigen zeggen over de oververtegenwoordiging van zwarten en moslims hadden aangesproken. Daardoor zouden de supporters zich niet meer in hun team kunnen herkennen.

Intern onderzoek

Na het uitlekken van de e-mail eist de harde kern van Paris Saint-Germain het ontslag van Galtier ‘indien de feiten bewezen worden’. Galtier zelf ontkent de beschuldigingen. Volgens zijn advocaat Olivier Martin ‘wil Christophe Galtier de nodige juridische stappen ondernemen, omdat hij het slachtoffer is van valselijke beschuldigingen en pesterijen’.

PSG zelf reageerde nog niet, maar zou een intern onderzoek hebben bevolen. De uitspraken van Galtier zijn problematisch, omdat PSG eigendom is van het islamitische Qatar en er verschillende zwarte spelers en moslims in het team spelen. De Franse PSG-ster Kylian Mbappé laat zich geregeld horen over discriminatie en racisme, zoals onlangs na het incident met Romelu Lukaku in Juventus.

De positie van Galtier staat al langer onder druk bij PSG door de tegenvallende sportieve resultaten. In de Ligue 1 leidt de Parijse club, maar in de Champions League sneuvelden Lionel Messi en co. al in de achtste finales, tegen Bayern München.

Bron: RMC Sport