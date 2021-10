Michael van Gerwen overtuigend langs Mervyn King bij World Series of Darts Finals

In AFAS Live in Amsterdam plaatste de 32-jarige Nederlander, die 99 gemiddeld gooide, zich zondag voor de halve finales. De ervaren Engelsman Mervyn King moest eraan geloven tegen de nummer drie van de wereld: 10-4 in legs.

In de halve eindstrijd neemt het Van Gerwen het later op de dag op tegen Jonny Clayton. De darter uit Wales gooide zijn landgenoot en tevens nummer één van de wereld Gerwyn Price uit het toernooi: 10-9. In de andere halve finale neemt de Belg Dimitri van den Bergh tegen Krzysztof Ratajski uit Polen.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

De World Series of Darts Finals werd tot nu toe zes keer georganiseerd. Van Gerwen won vier keer. In 2015, 2016, 2017 en 2019. Twee keer versloeg hij Peter Wright in de finale, een keer Gary Anderson en twee jaar geleden landgenoot Danny Noppert. Vorig jaar zegevierde Price in de finale over Rob Cross.

