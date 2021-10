Michael van Gerwen verliest ’frustrerende’ halve finale World Series of Darts Finals

Clayton gooit zondagavond in de finale tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. De winnaar gaat met een bedrag van ruim 80.000 euro naar huis. De verliezer van de eindstrijd krijgt ongeveer 35.000 euro.

„Dit was een heel frustrerende partij voor mij”, gaf Van Gerwen na afloop toe bij RTL7. „Ik begon net iets te slordig aan de wedstrijd en daarna wilde ik net iets te graag. Maar ik moet ook respect voor Clayton hebben. Hij bleef goed doorgooien en zette me goed onder druk. Ik kan mezelf echter wel het een en ander verwijten. Jammer dat ik nu voor eigen publiek niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben.”

In de kwartfinale had Van Gerwen nog flink overtuigd. De ervaren Engelsman Mervyn King moest eraan geloven tegen de nummer drie van de wereld: 10-4 in legs.

De World Series of Darts Finals werd tot nu toe zes keer georganiseerd. Van Gerwen won vier keer. In 2015, 2016, 2017 en 2019. Twee keer versloeg hij Peter Wright in de finale, een keer Gary Anderson en twee jaar geleden landgenoot Danny Noppert. Vorig jaar zegevierde Price in de finale over Rob Cross.