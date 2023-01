FC Barcelona te goed voor Real Madrid in finale Spaanse Super Cup

Na een eerste half uur waarin beide teams weinig creëerden, was het Barcelona dat de leiding nam. Na een fraaie aanval bediende Robert Lewandowski jongeling Gavi. Met zijn linkerbeen rondde de 18-jarige middenvelder koeltjes af. Tien minuten later waren de rollen omgedraaid. Deze keer was Gavi de man van de assist en goalgetter Lewandowski schoot van dichtbij raak.

In de tweede helft slaagde Real er niet meer in om terug te slaan. Sterker nog: een goeie twintig minuten voor tijd werd de marge drie. Pedri zorgde voor dat doelpunt en de definitieve beslissing in het Midden-Oosten. Diep in blessuretijd zorgde Karim Benzema voor het enige hoofdstedelijke hoogtepunt van de avond.

Blik op competitie

De blik voor beide clubs kan nu weer worden gericht op de titelrace. Na zestien van de 38 wedstrijden heeft Barça daarin drie punten meer dan Real Madrid, dat vorig jaar kampioen werd. Barcelona veroverde in 2019 voor het laatst de landstitel.