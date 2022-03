Premium Het beste van De Telegraaf

Heracles blijft dankzij doelman Bucker nog lang enigszins overeind tegen PSV Joey Veerman denkt nog niet aan Oranje: 'Zou wel heel snel zijn'

Joey Veerman viert de 1-0 Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - Een paar weken geleden heerste er nog grote twijfel in de voetbalwereld bij de overgang van Joey Veerman van Heerenveen naar PSV. Zou de middenvelder het in de Nederlandse top wel gaan redden? Bij de 3-1 zege van de Eindhovense club op Heracles scoorde de Volendammer, kreeg hij net als twee weken eerder tegen zijn oude club Heerenveen een publiekswissel en werd er gevraagd of hij al aan Oranje dacht.