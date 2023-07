Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dressuuramazones vierde in landenwedstrijd CHIO Aken

16.37 uur: De Nederlandse dressuurploeg is op de vierde plaats geëindigd in de landenwedstrijd bij het CHIO in Aken. Amazone Lynne Maas was evenals in de Grand Prix op donderdag de beste van de Oranje-equipe in de Grand Prix Special. Ze werd met haar paard Electra elfde met een score van 74,723 procent.

De scores van Dinja van Liere (dertiende met Hartsuijker) en Thamar Zweistra (zestiende met Hexagon's Ich Weiss) telden ook mee voor de totaalscore van 440.624. Het resultaat van Nederlands kampioene Marlies van Baalen (dertigste met Habibi DVB) werd niet meegerekend in de teamscore.

Duitsland won de landenwedstrijd in het prestigieuze concours van Aken voor Groot-Brittannië en Denemarken. Zweden eindigde net achter Nederland op de vijfde plaats.

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl kwam in de Grand Prix Special met Dalera tot de beste score van 81,021 procent.

Leclerc zakt drie plaatsen voor sprintrace door gridstraf

15.34 uur: Charles Leclerc is drie plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling van de sprintrace bij de Grote Prijs van Oostenrijk. De wedstrijdleiding strafte de coureur van Ferrari voor het hinderen van Oscar Piastri in de sprint-shootout. De Australische coureur van McLaren moest vol op de rem om de te langzaam rijdende Leclerc te ontwijken en kon daardoor geen snelle ronde meer rijden.

Leclerc zal door de gridstraf niet van de zesde, maar de negende positie starten in de sprintrace, waarin de Formule 1-coureurs punten kunnen pakken voor het wereldkampioenschap. Tweevoudig wereldkampioen en huidige leider in de stand Max Verstappen start vanaf eerste positie.

Leclerc beleeft tot dusver een tegenvallend seizoen. De Monegask reed pas één keer op het podium en staat zevende in het kampioenschap.

Volleyballers lopen kwartfinales Nations League mis door nederlaag

14.45 uur: Canada heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van de Nederlandse volleybalsters in Bangkok. In de laatste wedstrijd in de Thaise hoofdstad verloor de ploeg van bondscoach Felix Koslowski met 3-2. De setstanden waren 25-27 25-16 18-25 25-23 15-9. Door de nederlaag kan Oranje zich niet meer plaatsen voor de kwartfinales.

De vrouwen wonnen in Bangkok eerder van Thailand, Kroatië en Japan. Bulgarije werd in Hongkong verslagen. Tegen Canada begonnen de vrouwen ook goed en pakten een 2-1 voorsprong in sets. Maar Nederland slaagde er niet in het in de vierde set af te maken. Na een spannende strijd trok Canada de stand gelijk. In de beslissende set moest Oranje met 15-9 buigen.

Indy Baijens was tegen de Canadese vrouwen topscorer met 19 punten. Ook Nika Daalderop en Nova Marring waren op dreef met 17 punten.

Opvallend gezicht op trainingsveld Heerenveen; Sinkgraven houdt conditie op peil

9.55 uur: Heerenveen begint zaterdagmiddag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een openbare training. Daley Sinkgraven is ook aanwezig op de eerste training. Hij start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Fryslân. De 27-jarige verdediger krijgt van sc Heerenveen de gelegenheid om zijn conditie op peil te houden. Sinkgraven doorliep de gehele jeugdopleiding van de club en kwam in de periode van 2014 tot 2015 tot 37 officiële wedstrijden voor de Friezen.

Andries Noppert, Milan van Ewijk, Osame Sahraoui en Daniël Karlsbakk zullen, vanwege eerdere interlandverplichtingen, nog niet aanwezig zijn.

Ledecky met twijfels naar WK ondanks winst op 400 vrij

9.14 uur: Katie Ledecky reist later deze maand met de nodige twijfels naar de wereldkampioenschappen in Japan. De zevenvoudig olympisch kampioene won bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis de 400 meter vrij, maar was niet te spreken over haar tijd.

"Het was niet geweldig", zei de 26-jarige Ledecky, die negentien WK-titels op haar erelijst heeft staan. Ze tikte aan in een tijd van 4.00,45. Eerder deze week verloor ze op de 200 meter vrij van de 16-jarige Claire Weinstein. "Er zijn zoveel dingen om van te leren. Ik zal proberen dat zal snel mogelijk te doen om over een paar weken beter in vorm te zijn." Bij de WK wacht haar op de 400 meter vrij concurrentie van onder anderen de Australische Ariarne Titmus en de 16-jarige Canadese Summer McIntosh, wereldrecordhoudster met een tijd van 3.56,08.

De wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka beginnen op 23 juli.