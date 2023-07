Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Opvallend gezicht op trainingsveld Heerenveen; Sinkgraven houdt conditie op peil

9.55 uur: Heerenveen begint zaterdagmiddag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een openbare training. Daley Sinkgraven is ook aanwezig op de eerste training. Hij start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Fryslân. De 27-jarige verdediger krijgt van sc Heerenveen de gelegenheid om zijn conditie op peil te houden. Sinkgraven doorliep de gehele jeugdopleiding van de club en kwam in de periode van 2014 tot 2015 tot 37 officiële wedstrijden voor de Friezen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Andries Noppert, Milan van Ewijk, Osame Sahraoui en Daniël Karlsbakk zullen, vanwege eerdere interlandverplichtingen, nog niet aanwezig zijn.

Ledecky met twijfels naar WK ondanks winst op 400 vrij

9.14 uur: Katie Ledecky reist later deze maand met de nodige twijfels naar de wereldkampioenschappen in Japan. De zevenvoudig olympisch kampioene won bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis de 400 meter vrij, maar was niet te spreken over haar tijd.

"Het was niet geweldig", zei de 26-jarige Ledecky, die negentien WK-titels op haar erelijst heeft staan. Ze tikte aan in een tijd van 4.00,45. Eerder deze week verloor ze op de 200 meter vrij van de 16-jarige Claire Weinstein. "Er zijn zoveel dingen om van te leren. Ik zal proberen dat zal snel mogelijk te doen om over een paar weken beter in vorm te zijn." Bij de WK wacht haar op de 400 meter vrij concurrentie van onder anderen de Australische Ariarne Titmus en de 16-jarige Canadese Summer McIntosh, wereldrecordhoudster met een tijd van 3.56,08.

De wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka beginnen op 23 juli.