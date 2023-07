Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel mist WK in Japan

21.43 uur: Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel mist de wereldkampioenschappen van later deze maand in Japan. De 26-jarige Amerikaan faalde op de 50 meter vrije slag op de nationale kampioenschappen in Indianapolis ook bij zijn laatste kans om zich te plaatsen. Hij werd gedeeld 22e in de voorronden.

Eerder deze week eindigde Dressel in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en als derde en vijfde op de 50 en 100 meter vlinderslag. Dat was ook al niet genoeg om zich te plaatsen voor het toernooi van 14 tot 30 juli in Fukuoka.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio al succesvol op twee nummers.

Dressel deed lange tijd niet mee aan belangrijke wedstrijden. Afgelopen zomer trok hij zich ineens terug van de WK in Boedapest door een niet nader genoemd gezondheidsprobleem.

Gastland Georgië loopt halve finale op EK onder 21 mis

21.14 uur: Het Europees Kampioenschap voetbal onder 21 zit er voor de voetballers van Georgië op. Het gastland ging in de kwartfinale ten onder tegen de leeftijdsgenoten van Israël. Beide ploegen wisten in de reguliere speeltijd en verlenging niet te scoren, waarna Jong Israël de strafschoppen beter nam: 3-4.

Voor Jong Georgië faalden Giorgi Gagua en Saba Khvadagiani vanaf elf meter. Door die laatste misser hoefden de Israëliërs de laatste penalty niet meer te nemen.

Jong Georgië speelde dinsdag in de groepsfase met 1-1 gelijk tegen Jong Oranje, dat door dat resultaat was uitgeschakeld. Jong Georgië eindigde als eerste in de poule en bereikte samen met nummer 2 Jong Portugal de kwartfinales. De Portugezen treffen zondag titelfavoriet Jong Engeland in de kwartfinales.

Schuurs pakt titel in dubbelspel in Eastbourne

19.51 uur: Tennisster Demi Schuurs heeft samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk het toernooi van Eastbourne gewonnen. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale Ellen Perez uit Australië en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez: 6-2 6-4. Perez en Melichar-Martinez waren als nummer 2 geplaatst.

Voor Schuurs en Krawczyk betekende het hun tweede succes dit jaar. In april wonnen de tennissters het toernooi van Stuttgart. Vorige week verloren Schuurs en Krawczyk in Berlijn in de halve finales.

Badmintonsters Jille en Seinen verliezen finale Europese Spelen

19.15 uur: Badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen zijn er op de Europese Spelen in Polen niet in geslaagd de finale van het dubbelspel te winnen. Het Nederlandse duo ging in Tarnow met duidelijke cijfers (21-7 21-17) onderuit tegen de Bulgaarse zussen Gabriela en Stefani Stoeva.

Robin Tabeling en Selena Piek bereikten de finale van het gemengd dubbelspel. In de halve finale klopten de badmintonners het Deense koppel Alexandra Bøje/Mathias Christiansen met 21-14 21-13. In de eindstrijd nemen Tabeling en Piek het zondag op tegen het Franse duo Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Wiegman met Engeland gelijk tegen Oranje-tegenstander Portugal

19.05 uur: De Engelse voetbalsters hebben in aanloop naar het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland niet kunnen winnen van Portugal. Bondscoach Sarina Wiegman zag de oefenwedstrijd in Milton Keynes doelpuntloos eindigen. Portugal is op het WK de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase.

Het resultaat was een tegenvaller voor Engeland. De Europees kampioen verloor slechts één van de laatste 32 gespeelde wedstrijden.

Aanvallende middenveldster Georgia Stanway speelde haar vijftigste interland voor Engeland, dat op 22 juli tegen Haïti de eerste wedstrijd in de poulefase van het WK speelt.

Brons judoka’s in gemengde landenwedstrijd Europese Spelen

19.03 uur: De Nederlandse judoploeg heeft brons gepakt in de gemengde landenwedstrijd bij de Europese Spelen in Krakau (Polen). De equipe versloeg in de strijd om brons Frankrijk met 4-1. De landenstrijd gold als officieel EK.

Na twee gemakkelijke overwinningen op Slovenië (4-1) en Portugal (4-0) volgde een nederlaag van 4-2 tegen Duitsland in de halve finales. Tegen de Fransen herstelde de ploeg zich weer.

„Dit voelt heerlijk. Frankrijk is een lastige ploeg en wij hebben een mooie bronzen medaille”, reageerde Jelle Snippe, die de eerste van vier overwinningen op de Franse judoploeg voor zijn rekening nam. „Vorig jaar verloren we de EK-finale van Frankrijk en nu hebben we ze teruggepakt. Helaas niet in de finale, maar om brons. Afgelopen drie toernooien hebben we drie medailles behaald met het team. Dus daaruit blijkt wel dat we een goed team hebben staan.”

Koen Heg, Sanne van Dijke en Jesper Smink brachten ook een punt binnen tegen Frankrijk. Alleen Pleuni Cornelisse verloor haar partij.

Titels op grastoernooi Eastbourne naar Cerundolo en Keys

18.29 uur: De Argentijn Francisco Cerundolo en de Amerikaanse Madison Keys gaan met een goed gevoel naar Wimbledon. De tennissers schreven het grastoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk op hun naam.

Cerundolo was in de mannenfinale met 6-4 1-6 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul. De Zuid-Amerikaan staat nu op twee toernooizeges. Vorig jaar was hij de beste op het gravel van Bastad.

In de vrouwenfinale rekende Keys af met de Russische Daria Kasatkina: 6-2 7-6 (13). Voor Keys is het haar zevende toernooizege op de WTA Tour.

Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, begint maandag.

Haase ten onder in finale dubbelspel op Mallorca

18.25 uur: Het is Robin Haase niet gelukt de titel te pakken in het dubbelspel op Mallorca. De 36-jarige Nederlander ging samen met de Oostenrijker Philipp Oswald onderuit tegen de Indiër Yuki Bhambri en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Het werd, in een partij die iets langer dan een uur duurde, 6-3 6-4.

Haase stond ruim twee weken geleden in Rosmalen in de kwartfinales. Daarin verloor hij samen met landgenoot Tallon Griekspoor van Gonzalo Escobar uit Ecuador en de Kazach Oleksandr Nedovjesov. Toen waren de setstanden ook 6-3 6-4.

Hockeysters pas in slotfase langs België in Pro League

17.38 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een moeizame zege geboekt op België. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won in Antwerpen met 2-0 dankzij late treffers van Xan de Waard en Frédérique Matla. Het was de dertiende zege van Oranje, dat de eindzege in de landencompetitie al eerder had veiliggesteld.

België speelde met elan voor eigen publiek en gaf de Nederlandse ploeg weinig ruimte. Pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd wist de regerend wereld- en olympisch kampioen het verschil te maken.

De Waard reageerde in de 53e minuut alert in de rebound na een gemiste strafcorner van Yibbi Jansen en sloeg de bal hard in het Belgische doel. In de slotfase zocht België wanhopig de aanval en dat bood Nederland de ruimte om nogmaals te scoren. Matla, de topscorer aller tijden in de Pro League, was de maker van de goal in de laatste minuut.

Komende dinsdag spelen België en Nederland nogmaals tegen elkaar in Antwerpen.

Dressuuramazones vierde in landenwedstrijd CHIO Aken

16.37 uur: De Nederlandse dressuurploeg is op de vierde plaats geëindigd in de landenwedstrijd bij het CHIO in Aken. Amazone Lynne Maas was evenals in de Grand Prix op donderdag de beste van de Oranje-equipe in de Grand Prix Special. Ze werd met haar paard Electra elfde met een score van 74,723 procent.

De scores van Dinja van Liere (dertiende met Hartsuijker) en Thamar Zweistra (zestiende met Hexagon’s Ich Weiss) telden ook mee voor de totaalscore van 440.624. Het resultaat van Nederlands kampioene Marlies van Baalen (dertigste met Habibi DVB) werd niet meegerekend in de teamscore.

Duitsland won de landenwedstrijd in het prestigieuze concours van Aken voor Groot-Brittannië en Denemarken. Zweden eindigde net achter Nederland op de vijfde plaats.

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl kwam in de Grand Prix Special met Dalera tot de beste score van 81,021 procent.

Leclerc zakt drie plaatsen voor sprintrace door gridstraf

15.34 uur: Charles Leclerc is drie plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling van de sprintrace bij de Grote Prijs van Oostenrijk. De wedstrijdleiding strafte de coureur van Ferrari voor het hinderen van Oscar Piastri in de sprint-shootout. De Australische coureur van McLaren moest vol op de rem om de te langzaam rijdende Leclerc te ontwijken en kon daardoor geen snelle ronde meer rijden.

Leclerc zal door de gridstraf niet van de zesde, maar de negende positie starten in de sprintrace, waarin de Formule 1-coureurs punten kunnen pakken voor het wereldkampioenschap. Tweevoudig wereldkampioen en huidige leider in de stand Max Verstappen start vanaf eerste positie.

Leclerc beleeft tot dusver een tegenvallend seizoen. De Monegask reed pas één keer op het podium en staat zevende in het kampioenschap.

Volleyballers lopen kwartfinales Nations League mis door nederlaag

14.45 uur: Canada heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van de Nederlandse volleybalsters in Bangkok. In de laatste wedstrijd in de Thaise hoofdstad verloor de ploeg van bondscoach Felix Koslowski met 3-2. De setstanden waren 25-27 25-16 18-25 25-23 15-9. Door de nederlaag kan Oranje zich niet meer plaatsen voor de kwartfinales.

De vrouwen wonnen in Bangkok eerder van Thailand, Kroatië en Japan. Bulgarije werd in Hongkong verslagen. Tegen Canada begonnen de vrouwen ook goed en pakten een 2-1 voorsprong in sets. Maar Nederland slaagde er niet in het in de vierde set af te maken. Na een spannende strijd trok Canada de stand gelijk. In de beslissende set moest Oranje met 15-9 buigen.

Indy Baijens was tegen de Canadese vrouwen topscorer met 19 punten. Ook Nika Daalderop en Nova Marring waren op dreef met 17 punten.

Opvallend gezicht op trainingsveld Heerenveen; Sinkgraven houdt conditie op peil

9.55 uur: Heerenveen begint zaterdagmiddag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een openbare training. Daley Sinkgraven is ook aanwezig op de eerste training. Hij start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Fryslân. De 27-jarige verdediger krijgt van sc Heerenveen de gelegenheid om zijn conditie op peil te houden. Sinkgraven doorliep de gehele jeugdopleiding van de club en kwam in de periode van 2014 tot 2015 tot 37 officiële wedstrijden voor de Friezen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Andries Noppert, Milan van Ewijk, Osame Sahraoui en Daniël Karlsbakk zullen, vanwege eerdere interlandverplichtingen, nog niet aanwezig zijn.

Ledecky met twijfels naar WK ondanks winst op 400 vrij

9.14 uur: Katie Ledecky reist later deze maand met de nodige twijfels naar de wereldkampioenschappen in Japan. De zevenvoudig olympisch kampioene won bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis de 400 meter vrij, maar was niet te spreken over haar tijd.

„Het was niet geweldig”, zei de 26-jarige Ledecky, die negentien WK-titels op haar erelijst heeft staan. Ze tikte aan in een tijd van 4.00,45. Eerder deze week verloor ze op de 200 meter vrij van de 16-jarige Claire Weinstein. „Er zijn zoveel dingen om van te leren. Ik zal proberen dat zal snel mogelijk te doen om over een paar weken beter in vorm te zijn.” Bij de WK wacht haar op de 400 meter vrij concurrentie van onder anderen de Australische Ariarne Titmus en de 16-jarige Canadese Summer McIntosh, wereldrecordhoudster met een tijd van 3.56,08.

De wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka beginnen op 23 juli.