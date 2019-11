Van Dijk: ’Noord-Ierland laat zich niet zomaar breken’

„Hier heb ik heel lang op gewacht”, zei de aanvoerder aan de vooravond van het uitduel met Noord-Ierland waarin Oranje aan een punt voldoende heeft om zich voor de Europese eindronde te kwalificeren.

De toenmalige bondscoach Louis van Gaal had Van Dijk niet nodig op het WK van 2014. Met de verdediger van Liverpool in de gelederen wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het EK van 2016 en WK van 2018. „We willen zo snel als mogelijk naar het EK, niemand hoeft ons te motiveren”, zei Van Dijk. „Kwalificatie is al een droom en vervolgens willen we op het EK nog een droom laten uitkomen.”

„Noord-Ierland is erg lastig te verslaan”, zei Van Dijk. „Die ploeg laat zich niet zomaar breken. Zeker niet in Belfast. We zullen heel goed moeten zijn en onze specifieke kwaliteiten laten zien. Maar we hebben er heel veel zin in. En we zijn op alles voorbereid. Zeker in het begin zullen ze het laten stormen.”

