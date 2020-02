’Olympisch’ Japan wil alle sportevenementen opschorten

De Japanse premier Shinzo Abe wil per direct alle sport- en culturele evenementen in het land vooralsnog voor twee weken opschorten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hij kwam met de suggestie nadat een honkbalteam in Tokio besloot de komende wedstrijden achter gesloten deuren te houden.

„De komende weken zijn extreem belangrijk waar het gaat om het stoppen van de verspreiding van het virus”, zei Abe. „Daarom moeten we voorkomen dat grote mensenmassa’s samen komen.” Meerdere sportevenementen in Japan zijn inmiddels al afgelast.

Honkbalclub Yomiuri Giants maakte eerder bekend dat de naderende duels tegen Yakult Swallows doorgaan, maar dat geen fans worden toegelaten in het Tokyo Dome. Het gaat om wedstrijden die op 29 februari en 1 maart worden gespeeld. De organisatie van sumoworstelaars belegt op korte termijn een vergadering om te bespreken hoe te handelen bij een groot toernooi, dat voor 8 maart in Osaka op de agenda staat. Mogelijk dat ook hierbij toeschouwers worden geweerd.

Vooralsnog gaan de voorbereidingen op de Olympische Spelen, die de komende zomer in Japan moeten worden gehouden, gewoon door. Enkele leden van het Internationaal Olympisch Comité suggereerden dat een mogelijke beslissing over het doorgaan van het evenement in mei zal worden genomen.