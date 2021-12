Josy Verdonkschot naar Amerikaanse roeibond

De voormalige roeicoach van het Aegon Nationaal RoeiTeam vertrok aan het begin van de maand bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond, nadat hij door technisch directeur Hessel Evertse van zijn hoofdtaak was ontheven. Een baantje als coach van een enkele vrouwenboot zag de eminence grise niet zitten.

Verdonkschot was in verschillende periodes verantwoordelijk voor groot Nederlands roeisucces. Tot tweemaal toe, in 2008 en 2016, leidde de coach de lichte dubbeltwee bij de vrouwen naar de olympische titel. In Tokio roeiden zijn lichte twee, met Ilse Paulis en Marieke Keijser, naar brons. Keijser maakte in de finale met het goud in zicht een fatale misslag.

Onder leiding van Verdonkschot pakte de Nederlandse roeiers op alle grote toernooien in totaal 80 medailles. Verdonkschot was bij het Nederlandse toproeien eindverantwoordelijk voor de complete vrouwensectie. Die rol is tot en met Parijs 2024 nu weggelegd voor Meenhorst, die vorige maand werd aangesteld als de grote baas over de totale mannen- en vrouwenselectie.

Verdonkschot is niet de enige coach die na de benoeming van de succesvolle scullcoach Meenhorst het veld moest ruimen. Eerder werd Mark Emke, hoofdcoach van de mannen, de wacht aangezegd. Emke (62) vond vervolgens nieuw onderdak bij de Noorse roeibond.