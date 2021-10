Andy Murray zoekt trouwring en stinkende schoenen

Murray, die in 2015 met Kim Sears trouwde, speelt sindsdien altijd met zijn trouwring aan een van zijn veters. En dat deed hij natuurlijk ook toen hij trainde voor het masterstoernooi in Indian Wells. De diefstal was voor de Schot aanleiding om op sociale media een video te posten in een poging de ring terug te krijgen.

„Gisteravond na het eten in Indian Wells, stapte ik in mijn auto om terug te gaan naar het hotel waar het niet geweldig rook. Ik had mijn tennisschoenen daar laten liggen. Het was 38/39 graden, dus de schoenen zijn vochtig, zweterig en stinken”, verklaarde Murray in de video.

„Toen ik terugkwam in het hotel besloot ik dat de schoenen wat lucht nodig hadden, ik moest ze een beetje uitdrogen... Ik heb geen balkon en wilde ze niet in mijn hotelkamer laten omdat het anders gaat stinken. Dus ik bedacht dat ik de schoenen onder de auto zou leggen ... ’s nachts. Toen ik ’s ochtends terugkwam bij de auto, waren ze weg.”

„Ik moest naar een plaatselijke winkel om andere schoenen te kopen. Dat is niet het einde van de wereld is, maar niet ideaal. Ik was me aan het voorbereiden op mijn training toen mijn fysio zei ’waar is je trouwring?’ En ik had zoiets van ’oh nee’ .... Dus ja, mijn ring is ook gestolen. Onnodig om te zeggen dat het thuis hommeles is, dus ik wil proberen hem te vinden.”