Premier League-coach Roy Hodgson pleit voor uitspelen seizoen

„Iedereen is het er over eens dat we dit seizoen moeten uitspelen”, zegt de 72-jarige Engelsman in een boodschap aan de fans. „We willen niet dat er kunstmatige beslissingen moeten worden genomen over welke club kampioen wordt, wie de Champions League in gaat, wie promoveert en degradeert.”

Crystal Palace, de club van de Nederlandse verdedigers Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald, staat op de elfde plek in de Premier League. De spelers zitten al weken thuis vanwege het coronavirus. Vooralsnog is onduidelijk wanneer de competitie kan worden hervat.

„In het ideale scenario zouden we drie of vier weken hebben om ons voor te bereiden op de eerste wedstrijd, maar ik accepteer dat dit vanwege de tijdsdruk wat korter kan worden”, zegt Hodgson, die al sinds het einde van de jaren 70 als trainer actief is. „Er zouden wellicht restricties zijn op ons trainingscomplex. Het zou kunnen dat we onze negen resterende wedstrijden moeten spelen in een kortere periode dan normaal en dat er minder tijd zit tussen dit seizoen en het volgende. Maar ik denk dat iedereen al deze ’opofferingen’, wat in deze situatie eigenlijk geen gepast woord is, graag wil doen als we zo snel mogelijk weer kunnen voetballen zodat we het seizoen kunnen afmaken.”