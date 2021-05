Manchester City heeft titel bijna binnen, Chelsea met goed gevoel richting return Real Madrid

Zo kan Liverpool, nog altijd de titelhouder, er saillant genoeg zelf voor zorgen dat de club onttroond wordt. Eindigt het duel op Old Trafford gelijk, dan staat Manchester City twaalf punten voor op Manchester United met nog vier duels te gaan. Met een doelsaldo van plus 47 heeft City veel betere cijfers dan de plus 29 van United.

Aké, die afgelopen woensdag nog werkloos toekeek bij de overwinning die Manchester City boekte bij Paris Saint-Germain, had tegen Crystal Palace een basisplaats gekregen. Aan de overkant trof hij Jairo Riedewald in de startopstelling bij de thuisploeg. Patrick van Aanholt bezette daar de reservebank.

Palace hield een klein uur lang gelijke tred met City, maar capituleerde vervolgens in twee minuten. Eerst pegelde Sergio Agüero geweldig raak na een voorzet van Benjamin Mendy. En voordat de thuisploeg goed en wel wist dat het achter stond, was het al 0-2. Op aangeven van Raheem Sterling schoot Ferran Torres droog raak.

Chelsea met goed gevoel richting return tegen Real Madrid

Chelsea begint met een goed gevoel aan de voorbereiding op de return in de Champions League, woensdag tegen Real Madrid. De ploeg van trainer Thomas Tuchel versloeg op Stamford Bridge degradatiekandidaat Fulham met 2-0. Kai Havertz was de gevierde man bij de thuisclub. De Duitse aanvaller scoorde twee keer. Bij de bezoekers bleef Kenny Tete op de bank.

Chelsea kwam vaster op de vierde plek, die aan het eind van de competitie ook nog recht geeft op deelname aan de Champions League. Nummer 5 West Ham United heeft 6 punten minder en nummer 6 Liverpool staat op 7 punten van Chelsea. De twee achtervolgers moeten tijdens de 34e speelronde nog in actie komen. Liverpool speelt zondag uit tegen Manchester United en West Ham treedt maandag aan bij Burnley.

Chelsea hield Real Madrid afgelopen dinsdag in Spanje op 1-1. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van de Champions League.

Kostbare zege Brighton op Leeds United

In de strijd om behoud in de Premier League heeft Brighton & Hove Albion een kostbare overwinning behaald. De thuiswedstrijd tegen middenmoter Leeds United eindigde in 2-0. Pascal Gross (strafschop) en Danny Welbeck kwamen tot scoren.

Verdediger Joël Veltman speelde de hele wedstrijd bij de thuisclub. Ploeggenoot Davy Pröpper, die naar verluidt in de belangstelling staat van PSV, bleef op de bank. Bij Leeds kwam basisspeler Pascal Struijk de volle 90 minuten in actie.

Brighton steeg door de achtste competitiezege naar de veertiende plek. De ploeg van coach Graham Potter staat nu tien punten boven de degradatiestreep.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.