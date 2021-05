Manchester City heeft titel bijna binnen na winst bij Crystal Palace

Zo kan Liverpool, nog altijd de titelhouder, er saillant genoeg zelf voor zorgen dat de club onttroond wordt. Eindigt het duel op Old Trafford gelijk, dan staat Manchester City twaalf punten voor op Manchester United met nog vier duels te gaan. Met een doelsaldo van plus 47 heeft City veel betere cijfers dan de plus 29 van United.

Aké, die afgelopen woensdag nog werkloos toekeek bij de overwinning die Manchester City boekte bij Paris Saint-Germain, had tegen Crystal Palace een basisplaats gekregen. Aan de overkant trof hij Jairo Riedewald in de startopstelling bij de thuisploeg. Patrick van Aanholt bezette daar de reservebank.

Palace hield een klein uur lang gelijke tred met City, maar capituleerde vervolgens in twee minuten. Eerst pegelde Sergio Agüero geweldig raak na een voorzet van Benjamin Mendy. En voordat de thuisploeg goed en wel wist dat het achter stond, was het al 0-2. Op aangeven van Raheem Sterling schoot Ferran Torres droog raak.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.