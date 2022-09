8500 verklaringen Liverpool-fans over chaos in Parijs: ’Schrijnende dingen beleefd’

De finale op 28 mei in het Stade de France tussen Liverpool en Real Madrid begon ruim een half uur later dan gepland omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden. De chaos ontstond vermoedelijk omdat heel wat valse kaarten in omloop waren. Als gevolg daarvan ontstonden voor de poorten van het Stade de France lange wachtrijen.

Sommige mensen kwamen het stadion in door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten.

De Franse autoriteiten gaven in eerste instantie de aanhangers van Liverpool de schuld van de chaos, maar al snel bleek dat er heel wat mis was met de organisatie rond de finale. De Europese voetbalbond UEFA besloot daarop onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Liverpool vroeg supporters die bij de finale waren om hun ervaringen op te schrijven en waar mogelijk te voorzien van foto’s en video’s. Ruim 9000 supporters stuurden iets op, van wie er zo’n 8500 ook toestemming gaven om hun ’getuigenis’ te delen met de onderzoekers.

„Na het lezen en analyseren van de getuigenissen, weten we dat onze supporters schrijnende dingen hebben beleefd die niemand zou moeten meemaken bij een voetbalwedstrijd of ander evenement”, aldus directeur Billy Hogan van Liverpool. „We geven deze getuigenissen aan de onderzoekers, om ze te helpen begrijpen in welke chaos mensen verzeild zijn geraakt op 28 mei. De ervaringen van die dag en nacht blijven hen voor altijd bij.”

Liverpool, de club van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, verloor de finale met 1-0.