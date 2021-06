Ineos Grenadiers met grof geschut aan start Tour

Zo zijn Geraint Thomas (Tour-winst 2018), Richard Carapaz (Giro-winst 2019), Tao Geoghegan Hart (Giro-winst 2020) en Richie Porte (derde Tour 2020) allemaal in staat om het gevecht om de gele trui aan te gaan. Vorig jaar werd er gekozen voor Egan Bernal - die onlangs de Giro won - als kopman, maar die moest met rugklachten uitstappen.

Volg hier vanaf 12:10 uur de eerste Tourrit over 197,8 kilometer van Brest naar Landerneau.

Daarvan geleerd worden de kansen op de eindzege meteen maar verviervoudigd. „Het voordeel is dat we nu veel meer kaarten hebben om mee te spelen”, zegt Geraint Thomas. „En je weet dat er altijd kans is dat je iets tegenkomt, dan hebben wij in ieder geval een buffer om dat op te vangen. Het gaat er vooral om dat de communicatie tussen ons goed verloopt, maar daar heb ik veel vertrouwen in. Er zijn namelijk geen ego’s en we streven als team naar de Tour-zege.”