Live Formule 1: wat kan Max Verstappen uitrichten bij GP Bahrein?

Verstappen heeft, zoals zo vaak, de twee Mercedessen voor zich staan. Lewis Hamilton, die zich twee weken geleden in Turkije al verzekerde van zijn zevende wereldtitel, vertrekt van poleposition op het circuit van Sakhir.

Hamilton bleef in de kwalificatie zijn teamgenoot Valtteri Bottas bijna drie tienden van een seconde voor. Met de titel op zak kan Hamilton in de laatste drie GP's van het seizoen vrijuit racen. Verstappen, die in de WK-stand ook de derde plek inneemt, heeft op de startopstelling zijn teamgenoot Alexander Albon naast zich staan. De Thai hoopt volgend seizoen weer voor Red Bull te mogen racen, maar hij zal zich dan wel moeten bewijzen in de laatste races van het jaar.

Volgende week staat weer een GP in Bahrein op het programma, maar dan wordt ook een ander deel van het circuit van Sakhir gebruikt. Op 13 december is de slotrace in Abu Dhabi.