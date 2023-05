Premium Het beste van De Telegraaf

Griekspoor vol vertrouwen richting Roland Garros: ‘Maar een vijfsetter kan lastig worden’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Toen Tallon Griekspoor eind april in Madrid zijn enkel verzwikte, vreesde hij voor deelname aan Roland Garros. Toch is de 26-jarige tennisser ‘gewoon’ van de partij in de Franse hoofdstad Parijs. ,,Ik ben echt blij dat ik hier ben. Als je me in Spanje had gevraagd of ik hier zou zijn, dan had ik waarschijnlijk ‘nee’ geantwoord.” Toch is hij ook realistisch. ,,Meteen een vijfsetter kan lastig worden.”