Sebastian Vettel wacht gridstraf na motorwissel

Daarmee krijgt hij automatisch een gridstraf. Eerder overkwam dat ook al onder anderen Max Verstappen, de leider in het WK-klassement, en titelverdediger Lewis Hamilton. Reglementair is per seizoen het gebruik van drie motoren toegestaan zonder sancties.

Vettel is aan zijn eerste seizoen bezig bij Aston Martin. De viervoudige wereldkampioen neemt in de WK-stand vooralsnog de teleurstellende twaalfde plaats in, met nog zes races te gaan.