Vera Pauw verbolgen over sanctie: ’Ik coach nooit meer in Amerika’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Vera Pauw is verbolgen over de sanctie die de Amerikaanse voetbalbond (NWSL) haar heeft opgelegd. Als de 59-jarige Nederlandse, voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen ooit nog in de National Women’s Soccer League wil werken, moet ze van de bond verplicht ’haar wangedrag erkennen, persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongepast gedrag, deelnemen aan een cursus en blijk geven van oprechte inzet voor het corrigeren van haar gedrag’. Pauw heeft daarop aangekondigd nooit meer in de NWSL te werken.