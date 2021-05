Premium Sport

Vechtsporticoon Bert Kops keek dood in de ogen en liet criminele wereld net op tijd varen

Bert Kops (58) scheerde in zijn leven langs de rand van de afgrond en ging bijna in zee met criminelen als Willem Holleeder en Dino Soerel. Het Amsterdamse vechtsporticoon verkoos een loopbaan als sportcoach uiteindelijk boven de misdaadwereld en daar is hij tot op de dag van vandaag dankbaar voor. ...