Calvin Bassey speelt niet tegen Anderlecht

In het spelershotel in Brussel werd Bassey zaterdagochtend na het ontbijt door directeur voetbalzaken Sven Mislintat op de hoogte gesteld over het akkoord tussen beide clubs. Een pikant detail is dat bronnen rondom Bassey vrijdagavond nog aangaven dat de verdediger een transfer naar Fulham niet ziet zitten.

Vanwege de dertig-procent-regel, waardoor een buitenlander in Nederland gemiddeld 65 procent overhoudt van z’n brutosalaris, kunnen de Londenaren hem niet hetzelfde riante salaris bieden als Ajax, waar de verdediger het goed naar zijn zin zegt te hebben. Tenzij Fulham alsnog weet te overtuigen óf er zich een betere optie voordoet, wil Bassey zich revancheren voor afgelopen seizoen.

Mislintat wil de speler echter liever kwijt. De directeur voetbalzaken is naarstig op zoek naar geld om de Ajax-selectie te kunnen versterken