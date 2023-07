’Geen toekomst voor Calvin Bassey bij Ajax’

De werkwijze van Mislintat geeft aan dat de Amsterdamse club naarstig op zoek is naar geld om de selectie te kunnen versterken. Het is gebruikelijk dat clubs de speler in kwestie eerst vragen of hij een transfer ziet zitten. Anders hebben gesprekken geen zin. Mede doordat hij in Amsterdam meer salaris opstrijkt dan hij bij Fulham kon verdienen, zag hij een overstap naar Londen niet zitten.

Tot het bewuste gesprek op zaterdagochtend, waarin hij inzag dat zijn speeltijd dit seizoen minimaal zal zijn als hij wel blijft. En dus zal zijn management van Unique Sports Group alsnog de gesprekken met Fulham opstarten over een meerjarig contract. Daarbij kunnen de salariseisen een graat in de keel vormen van Fulham, dat zal moeten laten blijken hoe graag ze Bassey willen.

