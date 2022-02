Veelbesproken Djokovic dendert door in Dubai

Een ronde eerder versloeg hij Lorenzo Musetti al in twee sets. Dat was zijn eerste wedstrijd in 2022 en zijn eerste sinds december. Djokovic kan deze week na twee jaar worden afgelost aan kop van de wereldranglijst. Dat gebeurt in ieder geval als Daniil Medvedev het toernooi van Acapulco wint.

De 34-jarige Serviër speelt in Dubai zijn eerste toernooi van het jaar. Hij dacht vorige maand met een medische vrijstelling te kunnen meedoen aan de Australian Open, maar de Australische autoriteiten trokken zijn visum in. Na een juridische procedure moest Djokovic één dag voor de start van het grandslamtoernooi het land verlaten. Australië eist net als de VS dat iedereen die het land inkomt gevaccineerd is.

In Dubai zijn de eisen niet zo streng. Djokovic, die uit principe weigert om zich te laten vaccineren, kan daarom daar nu tennissen.

