Heracles en PEC houden het spannend: kampioen pas op slotdag bekend

Emil Hansson maakte kort na de rust de 99e treffer voor Heracles. Bij NAC moest doelman Roy Kortsmit met rood van het veld na een overtreding op Sem Scheperman. Marko Vejinovic schoot uit een vrije trap de 2-0 achter de net ingevallen doelman Pepijn van de Merbel en zorgde voor het honderdste doelpunt. Lasse Wehmeyer maakte nog de derde treffer voor de koploper. Met 42 doelpunten tegen hebben de Almeloërs een doelsaldo van +59. Dat van PEC Zwolle is +55, waardoor de strijd om de titel pas in de laatste speelronde wordt beslist.

Lennart Thy opende de score tegen Roda vanaf elf meter. De Duitse spits van PEC kwam daarmee op 21 treffers, waarmee hij alleen topscorer is. Haris Medunjanin maakte in de tweede helft met een schot van afstand 2-0, maar Lennard Hartjes bracht de Limburgers terug in de wedstrijd. Apostolos Vellios stelde met de derde treffer de zege van Zwolle veilig, al moest de wedstrijd na het gooien van bierbekers op het veld door de feestende fans, nog kort worden stilgelegd.

MVV en VVV-Venlo verzekerden zich definitief van deelname aan de play-offs. MVV won met 2-1 van Telstar door treffers van Jarne Steuckers en Ruben van Bommel. Glynor Plet scoorde voor Telstar, maar dat was niet genoeg. De ploeg had een zege nodig om kans te blijven maken op de play-offs.

VVV was in eigen huis met 2-1 te sterk voor De Graafschap. Robin Lathouwers opende de score voor de thuisploeg kort na de rust. Devin Haen maakte vlak daarop de gelijkmaker, maar VVV won door een treffer van Daan Huisman in de extra tijd. De Limburgers zijn één speelronde voor het einde zeker van de achtste plaats in de eerste divisie. Willem II nam de derde plaats in de eerste divisie over van Almere City. De Tilburgers wonnen met 3-0 van Jong FC Utrecht. Almere City bleef op 2-2 steken bij FC Den Bosch. Beide ploegen hebben 67 punten.

