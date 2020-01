Calvin Stengs dreigt AZ - Willem II te missen

Dat is slecht nieuws voor AZ-trainer Arne Slot, die het trainingskamp in het Spaanse Oliva met een klinkende 5-1 zege op KV Mechelen had afgesloten. „In die wedstrijd speelde Calvin weergaloos”, zei Slot na de ochtendtraining.

Het is de vraag of Stengs op tijd hersteld zal zijn voor het duel tussen de nummer 2 (AZ) en 4 (Willem II) van de Eredivisie. Slot voegde er aan toe dat hij voldoende opties in huis heeft om Stengs te vervangen. Het lijkt niet aannemelijk dat de jonge Noorse aanwinst (Hakon Evjen) in de basis zal verschijnen tegen de Tilburgers: „Hakon zit hier dusdanig kort, dat het niet aannemelijk is dat hij zal starten.”

Willem II lastig voor AZ

Willem II geldt recentelijk als een angstgegner voor AZ. Eerder dit seizoen speelden de twee teams gelijk in Tilburg. In dat duel kreeg Myron Boadu de rode kaart. Ook hield Willem II de Alkmaarders afgelopen jaar uit de finale van de KNVB-beker.