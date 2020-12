Roemeense sportminister veroordeelt vermeend racisme door UEFA-official

„Ik veroordeel ten zeerste alle opmerkingen die als racistisch, xenofoob of discriminerend kunnen worden geïnterpreteerd”, zei de minister Stroe tegen het Roemeense DigiTv. „Ik bied mijn excuses aan namens de Roemeense sport voor dit ongelukkige incident, dat ons niet vertegenwoordigt.”

De Roemeense voetbalbond (FRF) zei in een verklaring „resoluut afstand te nemen van elke actie of verklaring met een racistische of xenofobe inhoud.” „We wachten het rapport van UEFA af om te horen wat er precies is gebeurd alvorens we actie ondernemen”, meldde de bond.

De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët had eveneens kritiek op de „onaanvaardbare incidenten” tijdens het Champions League-duel. „Ik heb respect voor de houding van de twee voetbalteams die een sterke beslissing namen en een boodschap afgaven door het veld te verlaten”, zei hij. „Deze onaanvaardbare incidenten horen niet thuis in een voetbalstadion.”

Bekijk ook: Voetbalwereld en media spreken schande van vermeend racismegeval in Parijs

Het door de UEFA ingestelde onderzoek moet volgens Le Graët meer duidelijkheid geven over het incident. „Als er racistische uitspraken zijn gedaan, moeten er sancties volgen.”

Bekijk ook: UEFA start onderzoek naar racisme in Champions League

Bekijk ook: Danny Makkelie fluit restant gestaakt duel