Schuldbewuste Suzanne Schulting: ’Dit komt hard aan’

Een verklaring voor de val had ze niet. „Ik had voor mijn gevoel juist alles onder controle, maar hij breekt gewoon onder me vandaan. ” Schulting was zichtbaar aangedaan en voelde zich schuldig. „Ik ben degene die valt, dus ja, ik trek me dit erg aan.

Nadat Selma Poutsma Nederland aan de leiding had gebracht, ging het bij Schulting na nog geen halve ronde mis. „Ik wil niet naar de omstandigheden kijken, maar alleen mezelf de schuld geven. Dit had een boost moeten zijn voor de rest van het toernooi. Dit komt hard aan.”

Bang dat deze domper invloed heeft op de rest van het toernooi, is Schulting niet. „Er is nog genoeg om voor te strijden en het gevoel is goed.”

